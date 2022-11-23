"Теперь понятно, зачем Шахтеру VAR": Ворскла возмущена судейством в игре с "горняками" и могла уйти с поля
Представители Ворсклы имели немало претензий по поводу решений Николая Балакина в матче 15-го тура УПЛ против Шахтера.
После финального свистка наставник Ворсклы Виктор Скрипник вместе с несколькими представителями команды выразили свое возмущение касательно некоторых решений арбитров.
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Речь идет о пенальти в ворота полтавчан – Шахтер дважды бил 11-метровый в ворота Ризныка (забил один из них). Скрипник даже предлагал помощникам убрать команду с поля после того, как арбитр назначил свой приговор.
В официальном Telegram-канале Ворсклы написали "Теперь понятно, зачем Шахтеру VAR", назвав победу скандальной из-за 2 назначенных пенальти.
Напомним, Шахтер вырвал победу над полтавчанами (3:2). Решающий гол забил Мудрик, реализовав пенальти в конце игры.
Шахтер выстрадал победу над Ворсклой в матче с двумя пенальти – игру перенесли на 2 часа, Мудрик снова забил