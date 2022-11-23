"Я тренував в Україні. На жаль, зараз там відбувається те, що ми бачимо. Вперше в історії ми випередили київське Динамо та виграли чемпіонат. Це було дуже сильне Динамо під керівництвом полковника Лобановського, який багато років домінував у чемпіонаті України.

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З культурної точки зору російський досвід також був чудовий. Жити так, як я там жив… Не стільки з футбольної точки зору, хоча це був дуже бурхливий сезон. Як тренеру московського Спартака мені надали привілеї. Переді мною відчинилися двері всіх музеїв і всієї краси міста. Я побачив те, чого не може побачити звичайний турист. У Німеччині було простіше, бо я швидко опанував німецьку мову. А от футбольний досвід у Туреччині хотілося якомога швидше забути", – сказав 75-річний Скала в інтерв'ю Guerin Sportivo.

Нагадаємо, італієць очолював Шахтар у сезоні 2001/02 і завоював з "гірниками" золото чемпіонату та Кубок України. Потім Скала ще сезон пропрацював у Спартаку і більше ніколи не займався тренерською діяльністю.

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