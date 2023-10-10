Півзахисник Динамо Володимир Бражко зізнався, чому влітку так і не перейшов у Торіно.

"Я здивувався. Мені зателефонував агент та сказав, що Торіно цікавиться мною.

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Потім надійшла перша пропозиція – відмовили. Друга була. А після цього вже було затишшя, все.

Після зацікавленості з боку Торіно за мною ще більше слідкуватимуть. Може, вийде якийсь ще кращий клуб. Треба показувати себе на полі, все буде як буде", – сказав Бражко в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, Динамо відхилило пропозицію Торіно у розмірі 4 млн євро + бонуси – президент "біло-синіх" Ігор Суркіс назвав її принизливою.

До слова, у поточному сезоні Бражко провів за киян 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти. Його контракт з Динамо чинний до літа 2028 року, а Transfermarkt оцінює гравця в 1,5 млн євро.

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