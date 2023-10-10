Київське Динамо несподівано оступилось у матчі з новачком УПЛ Поліссям, розгубивши перевагу по ходу поєдинку. Підсумки туру, що минув, підбиваємо на "Футбол 24".

В рамках 10-го туру УПЛ Динамо вкотре вразило невпевненими діями у захисті. В Житомирі команда Луческу, граючи у більшості, примудрилась пропустити два необов'язкових голи від Полісся.

Захопив же лідерство в УПЛ перед перервою на матчі збірних криворізький Кривбас, мінімально перегравши Чорноморець. Про чергову "кризу" в Динамо, феномен Вернидуба, нові питання до арбітрів, українського Жиру і не тільки дивіться у свіжому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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