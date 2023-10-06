– Чи готове Динамо зараз до справжньої конкуренції за золоті медалі УПЛ з Шахтарем?

– Перш за все, ми завжди боремося за чемпіонство, а не тільки тепер. Багато інших команд також набрали форму: Чорноморець, Полісся, Кривбас, Рух. Всі вміють грати у футбол, всі набрали хорошу форму, тому не лище Динамо і Шахтар будуть конкурувати за чемпіонство. Але наша команда готова до всього!

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– Яку роль для себе ви бачите у цьому протистоянні?

– Хочу лише, щоб команда перемагала і я намагатимусь всіляко їй у цьому допомагати. Наша мета – лише чемпіонство, потрібно вигравати кожен матч і удосконалюватись як командно, так і особисто.

– Як команда почувається у психологічному плані зараз?

– Дуже добре. Ми виграли минулий матч в УПЛ, тому нині тільки позитивні емоції на тренуваннях. У колективі чудова атмосфера.

– Чи є в команді особливий настрій щодо того, що в найближчому поєдинку проти Полісся у воротах житомирян гратиме Денис Бойко?

– Ми не дуже звертаємо увагу на такі деталі. Полісся – дуже хороша команда. Там і Кравченко грає, теж колишній динамівець. Але ми не дивимось на окремих футболістів. З кожним суперником зараз дуже важко грати в чемпіонаті України", – сказав Бражко у коментарі Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, після 9-ти турів Динамо у турнірній таблиці УПЛ йде на п'ятій сходинці, набравши 15 очок (і має три гри в запасі).

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