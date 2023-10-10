Полузащитник Динамо Владимир Бражко признался, почему летом так и не перешел в Торино.

"Я удивился. Мне позвонил агент и сказал, что Торино интересуется мной.

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Потом поступило первое предложение – отказали. Было второе. А после этого уже было затишье, все.

После заинтересованности со стороны Торино за мной еще больше будут следить. Может, выйдет какой-то еще лучший клуб. Надо показывать себя на поле, все будет как будет", – сказал Бражко в интервью Football Hub.

Напомним, Динамо отклонило предложение Торино в размере 4 млн евро+бонусы – президент "бело-синих" Игорь Суркис назвал его унизительным.

К слову, в текущем сезоне Бражко провел за киевлян 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с Динамо действует до лета 2028 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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