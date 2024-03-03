"Я казав це перед грою, повторюся і зараз. Моя команда – це мужики. Та робота, яку вони виконують – це дорогого вартує. Довгоочікувана перемога, всі на неї чекали – футболісти, керівництво, з нами прийшли відзначити її вболівальники. Я дуже радий, що ми змогли перемогти таку команду як Металіст 1925.

Минай – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Перед грою я собі поставив завдання, сказав, що це екзамен – матч проти такого суперника як Віктор Скрипник. Це один з найкращих тренерів України, якщо не найкращий. Я його дуже поважаю. Переді мною був екзамен – і я його склав. Тепер я готовий до цієї роботи.

Як вдалося перебудувати команду? В чому секрет? Це ще не повністю те, як ми хочемо грати. Сподіваюсь, буде краще. Я хлопцям доніс, що вони повинні вірити в себе, у свої сили. Вони це показують з кожним матчем все краще і краще. Всі дуже хвилювалися. Не тільки молоді гравці, але й ті, в кого є досвід. Коли молоді виходять, без практики... Може, ми ще не дійшли до того психологічного рівня, якого б я хотів, але ми здобули перемогу. І це головне зараз. Будемо працювати над тим, аби нікого не боятися, і щоб не було хвилювання. Важливо, що перший гол Миная сьогодні забив наймолодший наш гравець. І після того нам вже було значно легше.

Коли почалася велика війна, і, відповідно, матчі без вболівальників, мене ще тут не було. Я звик до вболівальників, тому зараз реагую на них. Вони наш 12-й гравець. Дякую їм за підтримку і те, що прийшло підтримати нас у такій кількості", – цитує Любеновіча офіційний сайт закарпатців.

Нагадаємо, перемога над Металістом 1925 стала першою для Миная у поточному сезоні. Після 19-ти турів "лиси" у турнірній таблиці УПЛ залишаються останніми, набравши 10 очок.

Минай у більшості здолав Металіст 1925 – перша перемога аутсайдера в УПЛ, Скрипник поки не рятує