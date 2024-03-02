Минай – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів та огляд матчу
16:42 - Читать на русском
Минай обіграв Металіст 1925 у матчі 19-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Минай – Металіст 1925 на "Футбол 24".
завершено
31’ Сергій Корнійчук
90+1’ Євгеній Скиба
Ростислав Русин 59’
31’ Сергій Корнійчук
59’ Ростислав Русин
90+1’ Євгеній Скиба
Минай повів у рахунку на 31-й хвилині. Корнійчук отримав передачу на лівому фланзі, прорвався до штрафного та потужно пробив під поперечку – без шансів для воротаря. Металіст 1925 результативно відповів після перерви, але гол Юсова скасували через офсайд.
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Гармаш через кілька хвилин пробив, рикошет від захисника і м'яч влучив у стійку – воротар не встигав відреагувати. Русин отримав другу жовту на 59-й, а Минай добив суперника на 90+1 – Скиба у класному стрибку замкнув подачу з кутового.
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