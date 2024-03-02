Минай повів у рахунку на 31-й хвилині. Корнійчук отримав передачу на лівому фланзі, прорвався до штрафного та потужно пробив під поперечку – без шансів для воротаря. Металіст 1925 результативно відповів після перерви, але гол Юсова скасували через офсайд.

Минай у більшості здолав Металіст 1925 – перша перемога аутсайдера в УПЛ, Скрипник поки не рятує

Гармаш через кілька хвилин пробив, рикошет від захисника і м'яч влучив у стійку – воротар не встигав відреагувати. Русин отримав другу жовту на 59-й, а Минай добив суперника на 90+1 – Скиба у класному стрибку замкнув подачу з кутового.