"Я говорил это перед игрой, повторюсь и сейчас. Моя команда – это мужики. Та работа, которую они выполняют – это дорогого стоит. Долгожданная победа, все ее ждали – футболисты, руководство, с нами пришли отметить ее болельщики. Я очень рад, что мы смогли победить такую команду как Металлист 1925.

Минай – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Перед игрой я себе поставил задачу, сказал, что это экзамен – матч против такого соперника как Виктор Скрипник. Это один из лучших тренеров Украины, если не лучший. Я его очень уважаю. Передо мной был экзамен – и я его сдал. Теперь я готов к этой работе.

Как удалось перестроить команду? В чем секрет? Это еще не полностью то, как мы хотим играть. Надеюсь, будет лучше. Я ребятам донес, что они должны верить в себя, в свои силы. Они это показывают с каждым матчем все лучше и лучше. Все очень волновались. Не только молодые игроки, но и те, у кого есть опыт. Когда молодые выходят, без практики... Может, мы еще не дошли до того психологического уровня, которого бы я хотел, но мы одержали победу. И это главное сейчас. Будем работать над тем, чтобы никого не бояться, и чтобы не было волнения. Важно, что первый гол Миная сегодня забил самый молодой наш игрок. И после этого нам уже было значительно легче.

Когда началась большая война, и, соответственно, матчи без болельщиков, меня еще здесь не было. Я привык к болельщикам, поэтому сейчас реагирую на них. Они наш 12-й игрок. Спасибо им за поддержку и то, что пришло поддержать нас в таком количестве", – цитирует Любеновича официальный сайт закарпатцев.

Напомним, победа над Металлистом 1925 стала первой для Миная в текущем сезоне. После 19-ти туров "лисы" в турнирной таблице УПЛ остаются последними, набрав 10 очков.

Минай в большинстве одолел Металлист 1925 – первая победа аутсайдера в УПЛ, Скрипник пока не спасает