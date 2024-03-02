Минай і Металіст 1925 зіграли 2 березня в 19-му турі УПЛ (2:0). Рахунок і огляд матчу чемпіонату України читайте на "Футбол 24".

Минай і Металіст 1925 ведуть боротьбу за виживання в УПЛ. Закарпатська команда посідає останню сходинку, не здобувши жодної перемоги в сезоні. У зимову паузу Минай суттєво оновив склад, але вже в першому матчі сезону створив сенсацію, відібравши очки в СК Дніпро-1. Металіст 1925 солідно підсилився, проте не зміг зачепитися бодай за нічию з Динамо, поступившись у номінально домашньому матчі.

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На момент початку гри серія поразок Металіста 1925 налічувала 6 матчів – це антирекорд харків'ян. Команда Віктора Скрипника перебувала в зоні перехідних матчів. Минай не вигравав у чемпіонаті аж 16 поєдинків. Словом, той випадок, коли якнайкраще підходило кліше "матч за 6 очок".

Вже на старті гри Червак у боротьбі грубо "вставив" супернику. Жовта для гравця Металіста 1925 – досить лояльне рішення як арбітра Романа Блавацького, так і VAR. Могло бути й гірше. Минай почав активніше, але без серйозної загрози для воріт Мозіля. Металіст 1925 відповів небезпечним кутовим, однак м'яч не долетів до Кемкіна – захисники заблокували. З ударом Капінуса з-за меж штрафного без проблем впорався кіпер Миная.

Ближче до середини тайму ініціатива перейшла до гостей. Юрченко і Моура розігнали класну атаку харків'ян. Якщо удар Владлена заблокували (можливо, рукою), то зі спробою бразильця в ефектному стрибку впорався Олександр Кемкін.

На 31-й хвилині Минай повів у рахунку. 19-річний Сергій Корнійчук на прийомі пошив у дурні Арі Моуру, увірвався до штрафного і з гострого кута вгатив під поперечину. 1:0 – красивий гол новачка вивів господарів уперед. Перший гол Корнійчука в УПЛ. Він же став єдиним до перерви. Металіст 1925 атакував більше, але єдиний удар Миная в площину воріт став результативним.

Матч, до слова, зібрав чимало іменитих гостей. Зокрема, на трибунах були присутні президент Інгульця Олександр Поворознюк, тренери Карпат Мирон та Остап Маркевичі, а також ось такий кудлатий відвідувач.

На старті другого тайму Металіст 1925 відігрався, але гол Юсова скасували через офсайд. Минай відповів ударом Владислава Вакули зі штрафного – майстер спорту, який не забиває в УПЛ 5 років, зарядив вище воріт. На 57-й хвилині стійка врятувала Минай після удару Гармаша і рикошету.

А на 59-й Металіст 1925 залишився в меншості. Ростислав Русин, який вийшов тільки в перерві, отримав другу жовту за відмашку проти Вакули. Аж 14 хвилин награв хавбек харків'ян після виходу на заміну.

Минай швидко міг скористатися чисельною перевагою. На 66-й хвилині Вакула вискочив сам на сам з Мозілем, обіграв кіпера, але з гострого кута не влучив у порожні ворота. Супермомент змарнував Владислав. Тут же Скрипник зняв Гармаша, який сьогодні не отримав жовтої картки, але, як і з Динамо, не дограв матч до кінця.

Підопічні Скрипника навіть у меншості намагалися вирвати бодай нічию. Не вдалося. Після поновлення сезону Металіст 1925 ще очок не набирав, а от закарпатці набрали 4 бали з 6-ти.

Вже у доданий час Минай оформив комфортну перевагу. Подачу з кутового замкнув Скиба, забивши свій перший гол у дорослому футболі. Це була крапка.

2:0 – Минай нарешті здобув першу перемогу в сезоні. Команда Желько Любеновіча набрала 10 очок і залишається останньою, але відставання від зони перехідних матчів скоротилося до п'яти пунктів. Металіст 1925 зазнав вже сьомої поразки поспіль – прихід Скрипника та нових інвесторів результату у вигляді набраних очок наразі не приносить. Харків'яни йдуть на 13-й позиції, маючи 15 балів.