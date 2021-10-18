"Я не дуже добре бачив момент, але думаю, що на Фаті був пенальті. Перемога дуже важлива, це ключовий тиждень в сезоні. Ми добре починаємо цей період. Тепер нам потрібно додати впевненості, це дуже важливо для команди.

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Завжди прикро, коли пропускаєш так рано. Ми дуже добре відреагували, грали інтенсивно, ставлення було дуже хорошим. Тепер готуємося до Динамо, а потім – Реал. Вболівальники дуже позитивні, це нам дуже допомагає", – цитує де Йонга Marca.

Нагадаємо, матч Барселона – Динамо відбудеться у середу (20 жовтня), початок о 19:45. Після двох турів каталонці йдуть без очок, а команда Луческу здобула лише одне.

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