Барселона перед поєдинком проти Динамо у Лізі чемпіонів повинна була перемогти у чемпіонаті, адже після поразки від Атлетіко в попередньому турі каталонці опустилися на дев'яту позицію в турнірній таблиці. Домашня звитяга над Валенсією повернула б "синьо-гранатових" у групу лідерів, наблизивши їх на відстань двох очок від топ-4. Втім, зробити це було не так просто, адже через травми команді не могли допомогти Педрі, Брейтвейт і Араухо. Натомість, у старт повернувся Фаті.

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Крім того, не можна було забувати і про клас Валенсії. Гості нагадали про нього вже на 5-й хвилині зустрічі, коли Гайя вдалося забити красивий гол – він спіймав відскок після кутового й метрів з 25-ти потужно пробив у правий нижній. 0:1!

Втім, Барселона одразу ж перехопила ініціативу, розкатавши кілька хороших атак і зрівнявши рахунок вже на 12-й хвилині. І як зрівнявши! Фаті перед штрафним обігрався з Депаєм у стіночку й класно вистрілив у дальній кут – 1:1! Це був вже другий гол Ансу за 48 хвилин, проведених у новому сезоні Ла Ліги. І шостий у восьми останніх матчах на Камп Ноу.

В наступні 25 хвилин зміст гри не змінювався. Барселона володіла м'ячем, катаючи його на чужій половині у високому темпі, однак нічого цікавішого за низку прострілів каталонці організувати не змогли. Валенсія ж сиділа в обороні, час від часу вилітаючи у контратаки – в одній із них Гедеш круто розвернувся перед штрафним і пробив повз лівий нижній кут. Загалом, матч виглядав динамічно й цікаво, однак 47 тисячам вболівальників на Камп Ноу явно не вистачало гостроти.

Здавалося, що перший тайм завершиться внічию, однак перевага Барселони в якості роботи з м'ячем принесла господарям успіх. На 39-й хвилині вони розкатали красиву комбінацію, в завершенні якої Депай видав розрізний пас на лінію воротарського – Фаті пішов на замикання й навіть пробив в руки Сілессену, одразу впавши на газон. Арбітр моментально вказав на "позначку", адже Гайя у підкаті підбив ногу нападника Барси. Депай відправився виконувати пенальті, потужно пробивши у праву дев'ятку – Сілессен навіть не поворухнувся. 2:1!

Перший тайм добіг кінця за переваги на користь Барси як у рахунку, так і по грі. На початку другого тайму підопічні Рональда Кумана могли закріпити його третім голом, однак постріл Фаті з лівого краю штрафного після обіграшу Деста з Де Йонгом парирував Сілессен. Валенсія не збиралася здаватись без бою, налякавши місцевих фанатів на 53-й хвилині – це Солер вистрілив метрів з 15-ти у правий кут. Стійка врятувала Барсу! На 57-й же Гедеш завершив швидку атаку "кажанів" потужним дальнім ударом – тер Штеген парирував його!

Після цього обидва тренери провели заміни. У каталонців замість Фаті вийшов Коутінью, а Пепе Бордалас зняв Дуро заради Маркоса. Цей хід заспокоїв гру. В наступні 20 хвилин моментів на полі не виникало, та і цікавих атак команди не проводили.

Розворушити ситуацію на полі не вдалося і після другої серії замін – Куман кинув у бій Гонсалеса й Мінгесу, а у гостей вийшли забивати Черишев та Муса. Лише на 78-й хвилині стався цікавий епізод з вриванням Солера у карний майданчик та обіграшем тер Штегена, однак Карлос опинився під занадто гострим кутом до воріт. Його простріл на Маркоса голкіпер вибив.

На 84-й хвилині Валенсія втратила ще одну класну можливість врятувати нічию. Героєм міг стати Максі Гомес, який зі стандарту потужно пробив у правий нижній кут – втім, м'яч пролетів поруч зі стійкою. Ще через хвилину для "кажанів" все було завершено: Депай набрав швидкість і віддав передачу на правий край штрафного під вривання Десту, а той в оточенні кількох захисників розвернувся й прострілив на дальню стійку – Коутінью ж, забутий суперниками, замкнув у порожні ворота. 3:1.

Після цього команди розмінялись кількома моментами. Зокрема, класний удар з дистанції мав Агуеро, який нарешті дебютував у складі каталонців. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони з рахунком 3:1.

"Блаугранас" набрали 15 очок, піднявшись на сьому сходинку в турнірній таблиці й наблизившись до зони ЛЧ на відстань двох залікових балів. Валенсія, маючи в активі 12 пунктів, залишилась дев'ятою.

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