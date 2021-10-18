"Я не очень хорошо видел момент, но думаю, что на Фати был пенальти. Победа очень важна, это ключевая неделя в сезоне. Мы хорошо начинаем этот период. Теперь нам нужно добавить уверенности, это очень важно для команды.

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Всегда обидно, когда пропускаешь так рано. Мы очень хорошо отреагировали, играли интенсивно, отношение было очень хорошим. Теперь готовимся к Динамо, а затем – Реал. Болельщики очень положительные, это нам очень помогает", – цитирует де Йонга Marca.

Напомним, матч Барселона – Динамо состоится в среду (20 октября), начало в 19:45. После двух туров каталонцы идут без очков, а команда Луческу добыла только одно.

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