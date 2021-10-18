Гайя шокував каталонців вже на старті – йому вдався чудовий удар злету з-за меж штрафного. Барселона ж не менш красиво зрівняла: Фаті обстукався з Депаєм перед штрафним "кажанів" і вистрілив у дальній кут.

Барселона перемогла Валенсію – Депай і Фаті залякують Динамо перед ЛЧ, Агуеро дебютував за "блаугранас"

Ще до перерви "блаугранас" вперше вийшли вперед. Мемфіс до асисту записав ще й гол з пенальті. Крапку поставив Коутінью, а одразу після цього на полі з'явився Серхіо Агуеро – це був його дебют за Барселону. Каталонці набрали 15 очок і піднялись на сьому сходинку, Валенсія ж з 12 пунктами залишилась дев'ятою.