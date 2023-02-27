Тен Хаг вразив нетиповою поведінкою після перемоги МЮ у Кубку ліги: вірусне відео
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг не стримувався після довгоочікуваної звитяги.
У фіналі Кубка англійської ліги "червоні дияволи" впевнено перемогли Ньюкасл із рахунком 2:0. Цей трофей має важливе значення, адже МЮ вже 5 років нічого не вигравав.
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З цієї нагоди навіть зазвичай спокійний та стриманий Ерік Тен Хаг дав волю емоціям. Тренер затанцював з Лісандро Мартінесом та Антоні. Ці рухи пара повторює ще з часів виступів за Аякс.
Нагадаємо, нещодавно МЮ вибив Барселону у плей-офф Ліги Європи. Попереду у манкуніанців матчі з Вест Хемом у Кубку Англії та Ліверпулем в АПЛ.
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