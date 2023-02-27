Тен Хаг поразил нетипичным поведением после победы МЮ в Кубке лиги: вирусное видео
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг не сдерживался после долгожданной победы.
В финале Кубка английской лиги "красные дьяволы" уверенно победили Ньюкасл со счётом 2:0. Этот трофей имеет немаловажное значение, ведь МЮ уже 5 лет ничего не выигрывал.
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По этому случаю даже обычно спокойный и сдержанный Эрик Тен Хаг дал волю эмоциям. Тренер заплясал с Лисандро Мартинесом и Антони. Эти движения пара повторяет еще со времен выступлений за Аякс.
Напомним, недавно МЮ выбил Барселону в плей-офф Лиги Европы. Впереди у манкунианцев матчи с Вест Хэмом в Кубке Англии и Ливерпулем в АПЛ.
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