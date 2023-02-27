В финале Кубка английской лиги "красные дьяволы" уверенно победили Ньюкасл со счётом 2:0. Этот трофей имеет немаловажное значение, ведь МЮ уже 5 лет ничего не выигрывал.

Тен Хег объяснил, в чем подлинная ценность первого добытого трофея в Манчестер Юнайтед

По этому случаю даже обычно спокойный и сдержанный Эрик Тен Хаг дал волю эмоциям. Тренер заплясал с Лисандро Мартинесом и Антони. Эти движения пара повторяет еще со времен выступлений за Аякс.

Эрик тен Хаг воссоздал танец Аякса с Энтони и Личей pic.twitter.com/tjOcaZkB0V — ФК ESPN (@ESPNFC) 26 февраля 2023 г.

Напомним, недавно МЮ выбил Барселону в плей-офф Лиги Европы. Впереди у манкунианцев матчи с Вест Хэмом в Кубке Англии и Ливерпулем в АПЛ.