"Цього вечора у гравців був правильний настрій. Це був дуже хороший, енергійний настрій. Вони діяли як команда та боролися, викладалися на повну. Ми не демонстрували найкращий футбол упродовж усіх 90 хвилин, але він був ефективним.

Історичний рекорд Де Хеа у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 2:0

Найголовніше – ми мали виграти перший трофей. Ми отримаємо від цього багато натхнення, але це додасть більше впевненості в тому, що ми можемо це робити. Ми все ще продовжуємо повертати Манчестер Юнайтед туди, де ця команда має бути – на шлях до завоювання трофеїв, і тепер ми стали володарем першого з них", – цитує Тен Хага Manchester Evening News.

Нагадаємо, нідерландський фахівець очолив манкуніанців минулого літа й зумів у свій дебютний рік завоювати Кубок англійської ліги. Попереднього разу футболісти Манчестер Юнайтед здіймали над головою трофей понад 5 років тому, коли виграли Лігу Європи.

МЮ виграв перший трофей за 5 років – Каземіро повертає дух Фергюсона, київський антигерой нагадав про себе