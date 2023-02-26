Манчестер Юнайтед вийшов на якісно новий рівень у цьому сезоні: стабільний набір очок в АПЛ, прохід Барселони в Європі, тепер фінал. "Дияволи" 5 років не вигравали трофеїв – останньою була Ліга Європи-2016/17. Команда Тен Хага ще не відшліфована, але вже виглядає готовою до великих перемог.

МЮ вибив Барселону з Ліги Європи – ангели і демони капітана, українська школа Фреда, Тен Хаг нарешті зібрав пазл

У суперниках був Ньюкасл, який після приходу шейхів і призначення Едді Хау виступає на рівні топ-клубів. Втім, у другій частині сезону "сороки" просіли – одна перемога в 7 останніх матчах АПЛ. На фінал Кубка ліги повернувся після тривалої дискваліфікації Гімараєс, але на воротах стояв Каріус.

Німець отримав шанс, оскільки Поуп дискваліфікований, а Дубравка заграний в Кубку ліги якраз за МЮ. Каріус не грав офіційні матчі два роки. Його кар'єру поламав київський фінал Ліги чемпіонів, де він жахливими помилками прибив Ліверпуль. І от знову фінал.

Каріус за оцінками статистичних порталів став найкращим у складі Ньюкасла – 7.9 від SofaScore. 8 сейвів допомогли набрати високу оцінку. Він двічі пропустив, деякі удари були зовсім простими, але сейв після пострілу Вегхорста був ефектним – Каріус витягнув м'яч з-під поперечини. І ще виграв важку дуель в Фернандеша.

Лоріс в першому таймі двічі діставав м'яч з власних воріт. МЮ майстерно реалізував свої шанси. Каземіро відгукнувся на подачу Шоу зі штрафного, а Рашфорд і Вегхорст розірвали оборону Ньюкасла в кілька дотиків і подвоїли перевагу. М'яч зрикошетив і полетів прямо над руками Каріуса, який присів.

Нинішній МЮ повертає дух команди Фергюсона. Суперник може контролювати м'яч, створювати напівмоменти, але манкуніанці чітко знають свої козирі та майстерно їх розігрують. Каземіро дає чемпіонський клас і менталітет, а Рашфорд – просто найкращий футболіст у 2023-му. Логічно, що вони зробили результат.

Ньюкасл аж ніяк не був безпомічним. "Сороки" зробили акцент на лівий фланг, де Сен-Максімен возив Далота. Аллен на 10 хвилині посадив свого візаві на жовту та створив гольовий момент (Де Хеа потягнув удар з гострого кута). Простріли Тріпп'єра з іншого флангу були не менш гострими – бракувало завершення.

Кожен намагався звести гру до зручного сценарію. МЮ міг сідати глибоко з метою розганяти швидкі атаки на просторі, а Ньюкасл, маючи багатьох майстрів єдиноборств, нав'язував контактний футбол. Тренери спробували розв'язати головні проблеми замінами: Ван-Біссака вийшов замість Далота, а Ісак підсилив атаку "чорно-білих".

Ньюкасл тиснув і навіть замикав Манчестер Юнайтед у штрафному майданчику зусиллями Гімараєса та Тріпп'єра. У такому режимі моменти біля воріт Де Хеа почали виникати регулярно. Два удари Жоелінгтона заблокували захисники, а небезпечний простріл Кірана перехопив сам голкіпер.

Надалі контрвипади "червоних" були цікавішими за позиційні потуги Ньюкасла. Рашфорд і Фернандеш мали можливість закрити матч третім голом, але втома завадила ідеально дограти епізоди. Манчестер Юнайтед втримав перемогу та завоював Кубок англійської ліги.