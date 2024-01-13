Головний тренер МЮ Ерік Тен Хаг на публіку намагається не спалювати мости з Джейдоном Санчо.

Нідерландець вичавив із себе позитивні побажання вінгеру, який до кінця сезону виступатиме за Борусію Д на правах оренди.

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"Я сподіваюся, що у нього все буде добре, бажаю йому успіху. Наразі це все про нього, я відповів на ваше питання", – цитує Тен Хага 90min.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Санчо встиг награти за МЮ всього 75 хвилин, а на початку вересня взагалі опинився поза першою командою. Тен Хаг публічно звинуватив підопічного у поганій самовіддачі, проте 23-річний вінгер назвав ці закиди брехнею. Влітку 2021-го Юнайтед заплатив Борусії Д за Джейдона 85 млн євро.

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