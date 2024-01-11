Борусія офіційно підтвердила оренду вигнанця Манчестер Юнайтед до 30 червня цього року.

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Влітку 2021-го "дияволи" придбали Санчо за 85 млн євро саме з Дортмунда. Втім, вінгер абсолютно не виправдав сподівань – всього 12 голів і 6 асистів у 82 матчах. Нинішній сезон став тотальним проваллям. Англієць провів на полі всього 72 хвилини, влаштував публічну конфронтацію з Тен Хагом і опинився поза першою командою МЮ.

Раніше інсайдер Фабріціо Романо розкрив умови піврічного перебування Санчо в Борусії. Дортмунд заплатив 4 млн євро і візьме на себе частину зарплатні, але влітку не матиме права повноцінного викупу. 23-річний новачок отримав футболку з номером 10.

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