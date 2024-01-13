Тен Хаг шокировал желанием звезде, которую выгнал из Манчестер Юнайтед
Главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг на публику пытается не сжигать мосты с Джейдоном Санчо.
Нидерландец выжал из себя положительные пожелания вингеру, который до конца сезона будет выступать за Борусию Д на правах аренды.
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"Я надеюсь, что у него все будет хорошо, желаю ему удачи. Пока это все о нем, я ответил на ваш вопрос", – цитирует Тен Хага 90min.
Напомним, в нынешнем сезоне Санчо успел наиграть за МЮ всего 75 минут, а в начале сентября вообще оказался вне первой команды. Тен Хаг публично обвинил подопечного в плохой самоотдаче, однако 23-летний вингер назвал эти упреки ложью. Летом 2021-го Юнайтед заплатил Боруссии Д за Джейдона 85 млн евро.
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