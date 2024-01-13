Нидерландец выжал из себя положительные пожелания вингеру, который до конца сезона будет выступать за Борусию Д на правах аренды.

Манчестер Юнайтед официально вернул 85-миллионный провал в Борусию Д

"Я надеюсь, что у него все будет хорошо, желаю ему удачи. Пока это все о нем, я ответил на ваш вопрос", – цитирует Тен Хага 90min.

Напомним, в нынешнем сезоне Санчо успел наиграть за МЮ всего 75 минут, а в начале сентября вообще оказался вне первой команды. Тен Хаг публично обвинил подопечного в плохой самоотдаче, однако 23-летний вингер назвал эти упреки ложью. Летом 2021-го Юнайтед заплатил Боруссии Д за Джейдона 85 млн евро.

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