"Манчестер Юнайтед проти Ліверпуля в Кубку Англії – це один із найкращих футбольних матчів у світі. Це історично. Я вважав, що перші 35 хвилин були найкращими, які я бачив від своєї команди цього сезону. Потім ми впали нижче за цей рівень. Ви могли бачити, що Ліверпуль був дуже хорошою командою. Втім, ми вірили у свій стиль і ризикнули.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 4:3 – відео голів та огляд матчу

У Рашфорда були моменти, я бачив, що сьогодні він дуже сильний. Деякі він схибив, але у відповідальний момент він завжди поруч, і це добре. Це надихнуло решту команди продовжувати. Він показав приклад, щоб боротися і вірити.

Команда продемонструвала стійкість і рішучість виграти. У нас було стільки невдач, проте ми дуже сильні морально. Ми зарядили вболівальників енергією, вони підтримали нас, і ми перемогли.

Ми все ще боремося. Протягом тривалого часу в сезоні ми сильно відстаємо від цього рівня, але ми чинимо тиск на Тоттенхем і Віллу. Кожна гра – це фінал, один проти Фулхема ми вже програли. Наша мета – вийти в ЛЧ і трофей", – цитує Тен Хага ВВС.

МЮ вирвав божевільну перемогу в Ліверпуля і став останнім півфіналістом Кубка Англії – 100-літня традиція встояла