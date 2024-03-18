"Манчестер Юнайтед против Ливерпуля в Кубке Англии – это один из лучших футбольных матчей в мире. Это исторически. Я считал, что первые 35 минут были лучшими, которые я видел от своей команды в этом сезоне. Затем мы упали ниже этого уровня. Вы могли видеть, что Ливерпуль был очень хорош. Впрочем, мы верили в свой стиль и рискнули.

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У Рашфорда были моменты, я видел, что сегодня он очень силен. Некоторые он промазал, но в ответственный момент он всегда рядом, и это хорошо. Это вдохновило остальную команду продолжать. Он показал пример, чтобы бороться и верить.

Команда продемонстрировала стойкость и решимость выиграть. У нас было столько неудач, однако мы очень сильны морально. Мы зарядили болельщиков энергией, они поддержали нас, и мы победили.

Мы все еще боремся. На протяжении длительного времени в сезоне мы сильно отстаем от этого уровня, но мы оказываем давление на Тоттенхэм и Виллу. Каждая игра – это финал, один против Фулхэма мы уже проиграли. Наша цель – выйти в ЛЧ и трофей", – цитирует Тен Хага ВВС.

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