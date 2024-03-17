Команди не змогли виявити сильнішого у основні 90 хвилин. Вони по черзі виходили уперед, але гол Антоні на 87-й перевів гру в екстратайми.

МЮ вирвав божевільну перемогу в Ліверпуля і став останнім півфіналістом Кубка Англії – 100-літня традиція встояла

Гойдалки продовжились. Перед міні-перервою Ліверпуль знову отримав перевагу завдяки удару Елліота з рикошетом. Останній камбек все ж був за МЮ. Рашфорд зрівняв рахунок, а "джокер" Діалло на 120+1-й довів Олд Траффорд до екстазу – 4:3. "Дияволи" крокують у півфінал Кубка Англії.