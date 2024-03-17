Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 4:3 – відео голів та огляд матчу
17 березня 21:45 - Читать на русском
МЮ перестріляв Ліверпуль у чвертьфіналі Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу.
осн. час ( 2 : 2 )
завершено
Команди не змогли виявити сильнішого у основні 90 хвилин. Вони по черзі виходили уперед, але гол Антоні на 87-й перевів гру в екстратайми.
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Гойдалки продовжились. Перед міні-перервою Ліверпуль знову отримав перевагу завдяки удару Елліота з рикошетом. Останній камбек все ж був за МЮ. Рашфорд зрівняв рахунок, а "джокер" Діалло на 120+1-й довів Олд Траффорд до екстазу – 4:3. "Дияволи" крокують у півфінал Кубка Англії.
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