Новий тренер чітко дав зрозуміти підопічним, що дисципліна – на першому місці. За 18 днів турне Манчестер Юнайтед Азією та Австралією один із гравців двічі запізнився на тренування.

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Як наслідок, наставник вирішив оштрафувати футболіста і залишив поза складом на один із товариських матчів. До честі покараного, він визнав, що санкції є справедливими, повідомляє The Athletic.

На думку 52-річного Еріка, своїм вчинком гравець, ім'я якого не розкривають, подав негативний приклад партнерам. В Англії зазначають, що у цьому плані Тен Хаг нагадує сера Алекса Фергюсона, який теж був знаним поціновувачем пунктуальності та вимагав дотримання розпорядку дня від підопічних.

Нагадаємо, МЮ під керівництвом нідерландського фахівця гратиме в Лізі Європи. Перший офіційний матч сезону 2022/23 манкуніанці зіграють 7 серпня проти Брайтона.

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