"Йо**не сміття, тримай м'яч низом": Тен Хаг роздав на горіхи Зідану під час тренування МЮ
Новий тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг відразу ввів залізну дисципліну в команді.
Нідерландець голосно і жорстко роздає вказівки підопічним під час тренувань та матчів.
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Цього разу під прес потрапив Зідан. Щоправда, не легендарний Зінедін, а 19-річний іракець Зідан Ікбал. Вихованець МЮ не зміг виконати вправу належним чином і накликав на себе гнів Тен Хага: "Тримай м'яч низом. Зідане, ей! Йо**не сміття, утримуй м'яч низом".
Нагадаємо, поки МЮ під керівництвом нового тренера проводить турне без поразок. "Червоні дияволи" здолали Ліверпуль (4:0), Мельбурн Вікторі (4:1) та Крістал Пелас (3:1).
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