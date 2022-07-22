Нідерландець голосно і жорстко роздає вказівки підопічним під час тренувань та матчів.

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Цього разу під прес потрапив Зідан. Щоправда, не легендарний Зінедін, а 19-річний іракець Зідан Ікбал. Вихованець МЮ не зміг виконати вправу належним чином і накликав на себе гнів Тен Хага: "Тримай м'яч низом. Зідане, ей! Йо**не сміття, утримуй м'яч низом".

"F*CKING RUBBISH!!" – Erik ten Hag screams at Zidane Iqbal for not doing the right thing in training.



These Man Utd players are in for a real shock pic.twitter.com/pj07Urd8MV — UtdFaithfuls (@UtdFaithfuls) July 21, 2022

Нагадаємо, поки МЮ під керівництвом нового тренера проводить турне без поразок. "Червоні дияволи" здолали Ліверпуль (4:0), Мельбурн Вікторі (4:1) та Крістал Пелас (3:1).

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