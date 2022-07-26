Новый тренер четко дал понять подопечным, что дисциплина – на первом месте. За 18 дней турне Манчестер Юнайтед по Азии и Австралии один из игроков дважды опоздал на тренировку.

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Как следствие, наставник решил оштрафовать футболиста и оставил вне состава на один из товарищеских матчей. К чести наказанного, он признал, что санкции справедливы, сообщает The Athletic.

По мнению 52-летнего Эрика, своим поступком игрок, имя которого не раскрывают, подал отрицательный пример партнерам. В Англии отмечают, что в этом плане Тен Хаг напоминает сэра Алекса Фергюсона, который тоже был известным ценителем пунктуальности и требовал соблюдения распорядка дня от подопечных.

Напомним, МЮ под руководством нидерландского специалиста будет играть в Лиге Европы. Первый официальный матч сезона 2022/23 манкунианцы сыграют 7 августа против Брайтона.

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