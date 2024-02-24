Тен Хаг назвав причину поразки Манчестер Юнайтед: "Наша команда повинна справлятися з такими ситуаціями"
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг прокоментував результат з Фулхемом (1:2) у 26-му турі чемпіонату Англії 2023/24.
"Наприкінці гри Фулхем ввів м'яч з ауту в кутку поля, ми стали чинити на гравців тиск, але один наш футболіст неправильно зайняв позицію. Наша команда повинна справлятися з такими ситуаціями і робити так, щоб усі розташовувалися коректно. Ми дозволили супернику уникнути нашого тиску. До цього можна було не доводити.
Перша поразка манкуніанців у 2024 році з голом на 90+7 у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Фулхем – 1:2
Команда проявила характер і заслужено зрівняла рахунок, а потім пішла за перемогою, але сталася ця помилка. До цього ми прагнули перемогти та повинні були скористатися можливостями.
У нас виникали проблеми через дії суперника на нашому лівому фланзі. Але ми правильно відреагували і зрозуміли, як із цим боротися, як виходити з оборони. Щойно ми це зробили, у нас стало виходити більше, ми взяли гру під контроль, почали створювати моменти.
Склад, який ми сьогодні виставили, мав принести перемогу. Ми повільно починали обидві половини гри – треба бути готовими грати одразу після свистка. За це слід покритикувати. Однак команда проявила і свій характер в обох таймах", – цитує BBC наставника манкуніанців.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед програв Фулхему (2:1). "Червоні дияволи" перебувають на шостому місці з 44 балами. Фулхем розташувався на 12 сходинці з 32 очками.
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