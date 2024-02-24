Манчестер Юнайтед програв Фулхему (1:2) у 26-му турі чемпіонату Англії 2023/24. Відео голів та огляд гри дивіться на "Футбол 24".

Вперше в новому році манкуніанці програли. Фулхем вперше вийшов вперед в матчі на 65 хвилині. Перед закінченням другого тайму Магуайр, здавалось, врятував свою команду від поразки. Утім, Івобі в компенсований час здобув для Фулхема перемогу.

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Востаннє команда Еріка Тен Хага програвала 30 грудня в матчі проти Ноттінгем Форест (1:2). Відтоді у Манчестер Юнайтед було шість перемог і нічия в матчах чемпіонату і Кубка Англії.

Наразі манкуніанці перебувають на шостому місці з 44 балами. Фулхем розташувався на 12 сходинці з 32 очками.