"В конце игры Фулхэм ввел мяч из аута в углу поля, мы стали оказывать на игроков давление, но один наш футболист неправильно занял позицию. Наша команда должна справляться с такими ситуациями и делать так, чтобы все располагались корректно. Мы позволили сопернику избежать нашего давления. До этого можно было не доводить.

Первое поражение манкунианцев в 2024 году с голом на 90+7 в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:2

Команда проявила характер и заслуженно сравняла счет, а потом пошла за победой, но произошла эта ошибка. До этого мы стремились победить и должны были воспользоваться возможностями.

У нас возникали проблемы из-за действий соперника на нашем левом фланге. Но мы правильно отреагировали и поняли, как с этим бороться, как выходить из обороны. Как только мы это сделали, у нас стало получаться больше, мы взяли игру под контроль, начали создавать моменты.

Состав, который мы сегодня выставили, должен был принести победу. Мы медленно начинали обе половины игры – надо быть готовыми играть сразу после свистка. За это следует покритиковать. Однако команда проявила и свой характер в обоих таймах", – цитирует BBC наставника манкунианцев.

Напомним, Манчестер Юнайтед проиграл Фулхэму (2:1). "Красные дьяволы" находятся на шестом месте с 44 баллами. Фулхэм расположился на 12 строчке с 32 очками.

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