Тен Хаг і Бордалас влаштували кумедну суперечку в технічній зоні – курйоз дня в Лізі Європи

Матч 1/16 Ліги Європи Аякс – Хетафе запам'ятався не лише голами, а й конфліктом між головними тренерами команд – Еріком Тен Хагом та Хосе Бордаласом.

Наставник іспанського клубу висловив свої претензії захиснику Аякса Дейлі Блінду, однак Тен Хаг не захотів терпіти напад на підопічного.

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Нідерландський фахівець підійшов до колеги і почав вказівним пальцем тицяти йому перед носом. Бордалас явно був готовий до цього. Тренер Хетафе пустив у хід свої пальці, а на "прощання" склав руку в характерний жест – "говори, говори, мені байдуже". Зрештою, суддя нагородив обох скандалістів жовтою карткою.

Нагадаємо, у двоматчевому протистоянні на полі перемогу здобула команда Бордалеса – 2:0 вдома і 1:2 на виїзді.

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