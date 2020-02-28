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Тен Хаг і Бордалас влаштували кумедну суперечку в технічній зоні – курйоз дня в Лізі Європи

14:48 228 Читать на русском
Тен Хаг і Бордалас влаштували кумедну суперечку в технічній зоні – курйоз дня в Лізі Європи
Бордалас і Тен Хаг / Getty Images

Матч 1/16 Ліги Європи Аякс – Хетафе запам'ятався не лише голами, а й конфліктом між головними тренерами команд – Еріком Тен Хагом та Хосе Бордаласом.

11’ Данілу
63’ Матіас Олівера
 
Хайме Мата 5’
5’ Хайме Мата
11’ Данілу
63’ Матіас Олівера

Наставник іспанського клубу висловив свої претензії захиснику Аякса Дейлі Блінду, однак Тен Хаг не захотів терпіти напад на підопічного.

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Нідерландський фахівець підійшов до колеги і почав вказівним пальцем тицяти йому перед носом. Бордалас явно був готовий до цього. Тренер Хетафе пустив у хід свої пальці, а на "прощання" склав руку в характерний жест – "говори, говори, мені байдуже". Зрештою, суддя нагородив обох скандалістів жовтою карткою.

Нагадаємо, у двоматчевому протистоянні на полі перемогу здобула команда Бордалеса – 2:0 вдома і 1:2 на виїзді.

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