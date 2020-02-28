Тен Хаг и Бордалас устроили забавный спор в технической зоне – курьез дня в Лиге Европы

Матч 1/16 Лиги Европы Аякс – Хетафе запомнился не только голами, но и конфликтом между главными тренерами команд – Эриком Тен Хагом и Хосе Бордаласом.

Наставник испанского клуба высказал свои претензии защитнику Аякса Дейли Блинду, однако Тен Хаг не захотел терпеть нападение на подопечного.

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Нидерландский специалист подошел к коллеге и начал указательным пальцем тыкать ему перед носом. Бордалас явно был готов к этому. Тренер Хетафе пустил в ход свои пальцы, а на "прощание" сложил руку в характерный жест – "говори, говори, мне все равно". В конце концов, судья наградил обоих скандалистов желтой карточкой.

Напомним, в двухматчевом противостоянии на поле победу одержала команда Бордалеса – 2:0 дома и 1:2 на выезде.

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