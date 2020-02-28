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Тен Хаг и Бордалас устроили забавный спор в технической зоне – курьез дня в Лиге Европы

28 февраля 14:48 278 Читати українською
Тен Хаг и Бордалас устроили забавный спор в технической зоне – курьез дня в Лиге Европы
Бордалас и Тен Хаг / Getty Images

Матч 1/16 Лиги Европы Аякс – Хетафе запомнился не только голами, но и конфликтом между главными тренерами команд – Эриком Тен Хагом и Хосе Бордаласом.

11’ Данилу
63’ Матиас Оливера
 
Хайме Мата 5’
5’ Хайме Мата
11’ Данилу
63’ Матиас Оливера

Наставник испанского клуба высказал свои претензии защитнику Аякса Дейли Блинду, однако Тен Хаг не захотел терпеть нападение на подопечного.

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Нидерландский специалист подошел к коллеге и начал указательным пальцем тыкать ему перед носом. Бордалас явно был готов к этому. Тренер Хетафе пустил в ход свои пальцы, а на "прощание" сложил руку в характерный жест – "говори, говори, мне все равно". В конце концов, судья наградил обоих скандалистов желтой карточкой.

Напомним, в двухматчевом противостоянии на поле победу одержала команда Бордалеса – 2:0 дома и 1:2 на выезде.

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