Тен Хаг виділив головні причини раннього вильоту Аякса з єврокубків

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг прокоментував перемогу в матчі-відповіді проти Хетафе (2:1), яка не дозволила амстердамцям пробитися до 1/8 Ліги Європи.

"Початок був дуже поганим, ми рано пропустили. Але ми зібралися, показали командний дух, варто відзначити і вболівальників. Гравці рідко підказували щось одне одному, не було чіткої структури, моментам не вистачало гостроти.

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Гра Хетафе справді дратує. Матч пішов не за планом з першої секунди, вони постійно збивали темп. У нас були різні очікування щодо євросезону, але явно не такі. Щоб вдало виступити на міжнародній арені, у вас все повинно бути добре, але ми не можемо цим похвалитися. Кілька ключових гравців травмовані або щойно повернулись, ми не змогли підтримати наш звичний стиль. Тепер нам слід зосередитись на внутрішніх змаганнях", – цитує Тен Хага Voetbal International.

Нагадаємо, Аякс у минулому сезоні сенсаційно пробився до півфіналу Ліги чемпіонів. Поточний розіграш головного євротурніру для амстердамців завершився на груповому етапі, у Лізі Європи вони також не затримались – виліт на стадії 1/16 фіналу.

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