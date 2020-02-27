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Ліга Європи: Манчестер Юнайтед розгромив Брюгге, Селтік поступився Копенгагену, Аякс сенсаційно покинув турнір

27 лютого 23:56 181
Ліга Європи: Манчестер Юнайтед розгромив Брюгге, Селтік поступився Копенгагену, Аякс сенсаційно покинув турнір
Арсенал – Олімпіакос / Фото Goal

Відбулись матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи, 1/16 фіналу, матчі-відповіді

Арсенал – Олімпіакос – 0:1 (1:0) овертайм

Гол: Сіссе, 53

Аякс – Хетафе – 2:1 (0:2)

Голи: Данілу, 10 – Мата, 5

Інтер – Лудогорець – 2:1 (2:0)

Голи: Бірагі, 32, Лукаку, 45+4 – Соуза, 27

Манчестер Юнайтед – Брюгге – 5:0 (1:1)

Голи: Фернандеш, 27 (пен.), Ігало, 34, Мактомінай, 41, Фред, 82, 90+3

Вилучення: Делі, 23 (Л)

Севілья – ЧФР Клуж – 0:0 (1:1)

Селтік – Копенгаген – 1:3 (1:1)

Голи: Едуар, 81 – Сантос, 51, Б'єль, 85, Н'Дойє, 88

Шахтар завоював божевільну нічию на полі Бенфіки та пробився в 1/8 Ліги Європи

Півфіналіст минулорічного розіграшу Ліги чемпіонів не зумів пройти перший раунд плей-офф Ліги Європи. Аякс переміг Хетафе у матчі-відповіді, але за сумою двох зустрічей саме іспанці проходять далі.

Лудогорець шокував Інтер швидким голом, але досить швидко "нерадзуррі" вирівняли становище, а потім і взагалі вийшли вперед. Італійці крокують далі у турнірі.

Брюгге розписав амбітну нічию (1:1) з МЮ в першому матчі, проте під час другої зустрічі все стало на свої місця і манкуніанці відвантажили супернику три м'ячі. Едуард Соболь провів поєдинок на гостьовій лаві запасних.

Севілья вирішила сильно не напружуватись у матчі проти ЧФР Клуж. Іспанці скористались перевагою виїзного гола у першій зустрічі та пройшли румунську команду.

Селтік несподівано у рідних стінах поступився Копенгагену і дозволив данцям пробратись в 1/8 фіналу турніру. Український хавбек шотландської команди Мар'ян Швед традиційно не потрапив до заявки на матч.

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