Томас Тухель нещодавно оголосив, що покине свою посаду після завершення сезону 2023/24. Керівництво Баварії підшукує для команди нового наставника. Головним кандидатом на посаду тренера є Хабі Алонсо, але цей файл складний через його чинну угоду з Байєром, а також через зазіхання на фахівця з боку інших клубів.

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Як повідомляє Bayern & Germany з посиланням на журналіста Крістіана Фалька, Ерік Тен Хаг хотів би повернутися в Баварію й очолити команду. На цей час нідерландець не є у списку мюнхенців і не буде розглядатися влітку. Утім, якщо він покине Манчестер Юнайтед, його ім'я можна буде обговорити.

До слова, Ерік Тен Хаг вже працював з Баварією в період з 2013 по 2015 роки. Він працював з другою командою мюнхенців, з якою здобував титул чемпіона Регіональної ліги.

Чинна угода нідерландця з Манчестер Юнайтед діє до 2025 року. Нещодавно з'явилась інформація, що керівництво манкуніанців може звільнити тренера влітку.

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