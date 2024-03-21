Тен Хаг хоче повернутися в Баварію – мюнхенці розглянуть тренера Манчестер Юнайтед лише за однієї умови
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг може очолити Баварію.
Томас Тухель нещодавно оголосив, що покине свою посаду після завершення сезону 2023/24. Керівництво Баварії підшукує для команди нового наставника. Головним кандидатом на посаду тренера є Хабі Алонсо, але цей файл складний через його чинну угоду з Байєром, а також через зазіхання на фахівця з боку інших клубів.
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Як повідомляє Bayern & Germany з посиланням на журналіста Крістіана Фалька, Ерік Тен Хаг хотів би повернутися в Баварію й очолити команду. На цей час нідерландець не є у списку мюнхенців і не буде розглядатися влітку. Утім, якщо він покине Манчестер Юнайтед, його ім'я можна буде обговорити.
До слова, Ерік Тен Хаг вже працював з Баварією в період з 2013 по 2015 роки. Він працював з другою командою мюнхенців, з якою здобував титул чемпіона Регіональної ліги.
Чинна угода нідерландця з Манчестер Юнайтед діє до 2025 року. Нещодавно з'явилась інформація, що керівництво манкуніанців може звільнити тренера влітку.
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