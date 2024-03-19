Керівництво Манчестер Юнайтед роздумує над тим, щоб замінити Еріка Тен Хага після завершення сезону.

Сер Джим Рекліфф нещодавно придбав частку акцій манкуніанців. Новий співвласник клубу планує влітку провести чистку, яка зачепить не тільки футболістів, а й головного тренера.

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Як інформує Daily Mail, Ерік Тен Хаг не втримається на своїй посаді, навіть якщо здобуде перемогу з командою у Кубку Англії. Ректліфф планує запросити в Манчестер Юнайтед нинішнього наставника збірної Англії Гарета Саутгейта. Зазначається, що кандидатура англійського фахівця імпонує не тільки керівництву манкуніанців, а й деяким гравцям.

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Саутгейт очолив збірну Англії у 2016 році. Його чинна угода розрахована до грудня поточного року. Футбольна асоціація планує запропонувати 53-річному фахівцю продовжити свій контракт.

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