У суботньому товариському матчі зі збірною Франції Нойєр мав повернутися у ворота "манншафт". Натомість він покинув штаб-квартиру Німецького футбольного союзу у Франкфурті через травму, яку отримав на тренуванні. Як інформує офіційний сайт DFB, медичний персонал Бундестім діагностував Ноєру розрив м'язового волокна.

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Як зазначає Kicker, ця травма може мати довготривалі наслідки для Мануеля. На початку цього тижня головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн повідомив усім воротарям збірної Німеччини про те, що бачить Нойєра першим номером команди. Тепер місце у воротах займе голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген, який мав стати наступником Ноєра на Євро-2024.

Нойєр вибув на кілька тижнів. Найближчими днями збірна Німеччини зіграє у двох контрольних матчах – із Францією та Нідерландами.

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