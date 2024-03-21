Томас Тухель недавно объявил, что покинет свой пост после завершения сезона 2023/24. Руководство Баварии подыскивает для команды нового наставника. Главным кандидатом на пост тренера является Хаби Алонсо, но этот файл сложный из-за его действующего соглашения с Байером, а также из-за притязаний на специалиста со стороны других клубов.

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Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька, Эрик Тен Хаг хотел бы вернуться в Баварию и возглавить команду. В настоящее время голландец не в списке мюнхенцев и не будет рассматриваться летом. Впрочем, если он покинет Манчестер Юнайтед, его имя можно будет обсудить.

К слову, Эрик Тен Хаг уже работал с Баварией в период с 2013 по 2015 годы. Он работал со второй командой мюнхенцев, с которой добывал титул чемпиона Региональной лиги.

Действующее соглашение нидерландца с Манчестер Юнайтед действует до 2025 года. Недавно появилась информация, что руководство манкунианцев может уволить тренера летом.

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