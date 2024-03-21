Тен Хаг хочет вернуться в Баварию – мюнхенцы рассмотрят тренера Манчестер Юнайтед лишь при одном условии
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг может возглавить Баварию.
Томас Тухель недавно объявил, что покинет свой пост после завершения сезона 2023/24. Руководство Баварии подыскивает для команды нового наставника. Главным кандидатом на пост тренера является Хаби Алонсо, но этот файл сложный из-за его действующего соглашения с Байером, а также из-за притязаний на специалиста со стороны других клубов.
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Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька, Эрик Тен Хаг хотел бы вернуться в Баварию и возглавить команду. В настоящее время голландец не в списке мюнхенцев и не будет рассматриваться летом. Впрочем, если он покинет Манчестер Юнайтед, его имя можно будет обсудить.
К слову, Эрик Тен Хаг уже работал с Баварией в период с 2013 по 2015 годы. Он работал со второй командой мюнхенцев, с которой добывал титул чемпиона Региональной лиги.
Действующее соглашение нидерландца с Манчестер Юнайтед действует до 2025 года. Недавно появилась информация, что руководство манкунианцев может уволить тренера летом.
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