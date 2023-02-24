Наставник Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг винагородив підопічних, які перемоги Барселону (2:1) і пройшли в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нідерландець відомий своєю суворістю і жорсткою дисципілною, але водночас вміє нагородити команду за хорошу гру. Вчора був якраз такий момент.

Гол екс-зірки Шахтаря і дивацтва Бруну у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Барселона – 2:1

"У неділю ще одна дуже важлива гра, фінал Кубка ліги проти Ньюкасла. Втім, цього вечора ми можемо дозволити собі невеличке пиво", – сказав задоволений Тен Хаг після перемоги над Барселоною.

Нагадаємо, для 53-річного фахівця це дебютний сезон в Англії. МЮ продовжує претендувати на всі 4 трофеї і може виграти перший вже в неділю – "дияволи" на Вемблі розіграють Кубок ліги з Ньюкаслом.

Ten Hag: "On Sunday we have a very big game. But.. a small beer is allowed tonight." @TheEuropeanLad pic.twitter.com/5jgi0AANEf — UtdPlug (@UtdPlug) February 23, 2023

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