Тен Хаг дозволив гравцям МЮ випити пива після перемоги над Барсою – попереду битва за перший трофей
Наставник Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг винагородив підопічних, які перемоги Барселону (2:1) і пройшли в 1/8 фіналу Ліги Європи.
Нідерландець відомий своєю суворістю і жорсткою дисципілною, але водночас вміє нагородити команду за хорошу гру. Вчора був якраз такий момент.
Гол екс-зірки Шахтаря і дивацтва Бруну у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Барселона – 2:1
"У неділю ще одна дуже важлива гра, фінал Кубка ліги проти Ньюкасла. Втім, цього вечора ми можемо дозволити собі невеличке пиво", – сказав задоволений Тен Хаг після перемоги над Барселоною.
Нагадаємо, для 53-річного фахівця це дебютний сезон в Англії. МЮ продовжує претендувати на всі 4 трофеї і може виграти перший вже в неділю – "дияволи" на Вемблі розіграють Кубок ліги з Ньюкаслом.
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