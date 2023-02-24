Тен Хаг разрешил игрокам МЮ выпить пива после победы над Барсой – впереди битва за первый трофей
Наставник Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг наградил подопечных, которые победили Барселону (2:1) и прошли в 1/8 финала Лиги Европы.
Нидерландец известен своей строгостью и жесткой дисциплиной, но в то же время умеет наградить команду за хорошую игру. Вчера был как раз такой момент.
Гол экс-звезды Шахтера и чудачества Бруну в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Барселона – 2:1
"В воскресенье еще одна очень важная игра, финал Кубка лиги против Ньюкасла. Впрочем, в этот вечер мы можем позволить себе небольшое пиво", – сказал довольный Тен Хаг после победы над Барселоной.
Напомним, для 53-летнего специалиста это дебютный сезон в Англии. МЮ продолжает претендовать на все 4 трофея и может выиграть первый уже в воскресенье – "дьяволы" на Уэмбли разыграют Кубок лиги с Ньюкаслом.
МЮ выбил Барселону из Лиги Европы – ангелы и демоны капитана, украинская школа Фреда, Тен Хаг наконец-то собрал пазл