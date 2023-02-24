Нидерландец известен своей строгостью и жесткой дисциплиной, но в то же время умеет наградить команду за хорошую игру. Вчера был как раз такой момент.

Гол экс-звезды Шахтера и чудачества Бруну в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Барселона – 2:1

"В воскресенье еще одна очень важная игра, финал Кубка лиги против Ньюкасла. Впрочем, в этот вечер мы можем позволить себе небольшое пиво", – сказал довольный Тен Хаг после победы над Барселоной.

Напомним, для 53-летнего специалиста это дебютный сезон в Англии. МЮ продолжает претендовать на все 4 трофея и может выиграть первый уже в воскресенье – "дьяволы" на Уэмбли разыграют Кубок лиги с Ньюкаслом.

Ten Hag: "On Sunday we have a very big game. But.. a small beer is allowed tonight." @TheEuropeanLad pic.twitter.com/5jgi0AANEf — UtdPlug (@UtdPlug) February 23, 2023

МЮ выбил Барселону из Лиги Европы – ангелы и демоны капитана, украинская школа Фреда, Тен Хаг наконец-то собрал пазл