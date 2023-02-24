Манчестер Юнайтед здолав Барселону в рамках матчу-відповіді плей-офф Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Матч розпочався з подвійного провалу Бруну. Капітан МЮ не використав розкішний момент, а потім "привіз" безглуздий пенальті, потягнувши за руку Бальде. Лєвандовскі не без проблем реалізував вирок.

МЮ вибив Барселону з Ліги Європи – ангели і демони капітана, українська школа Фреда, Тен Хаг нарешті зібрав пазл

МЮ відклав питання камбеку на другий тайм. Вже на 47-й хвилині Фред зрівняв рахунок з передачі того-таки Бруну. Перемогу і вихід у 1/8 фіналу "дияволам" приніс інший бразилець – Антоні. Вінгер Юнайтед ідеально підлаштувався під відскок і щокою відправив м'яч у нижній кут воріт тер Штегена.