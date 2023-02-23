Манчестер Юнайтед обіграв Барселону (2:1) у матчі-відповіді плей-офф Ліги Європи. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Тиждень тому Барселона та Манчестер Юнайтед видали ефектну нічию на Камп Ноу. Команди багато помилялися, але завдяки високому індивідуальному класу футболістів матч перетворився у видовище.

Барселона розписала вогняну нічию з МЮ в Лізі Європи – купа браку, курйозні голи та великий Рашфорд

Хаві трішки змінив склад, повернувши в основу Крістенсена, Бальде, Бускетса та Серхі Роберто (грав зліва в атаці). А от Ерік Тен Хаг виставив майже аналогічні 11. Тільки знову перетасував групу атаки: Рашфорд зліва, Бруну справа, Санчо на позиції десятки, а Вегхорст на вістрі.

Ключовою персоною сьогоднішнього матчу став Фернандеш. Капітан МЮ вирішував епізоди і біля чужих, і біля власних воріт. Спершу був суцільний негатив. Бруну змарнував два супершанси (класні діагоналі вирізали Каземіро та Мартінес), не зумівши переграти тер Штегена.

У власному штрафному португалець легенько потягнув за руку Бальде, а захисник Барселони домалював до пенальті. Лєвандовскі з проблемами реалізував 11-метровий – Де Хеа майже потягнув удар.

У перерві Тен Хаг ще раз перебудував своїх форвардів. Антоні вийшов замість Вегхорста та закрив правий край, Санчо пішов на лівий, Рашфорд на вістря, а Фернандеш нарешті отримав комфортну роль під форвардом.

Коли потрібно віддавати, а не завершувати – Бруну майстер. Фред увірвався з глибини під пас португальця та пробив точно в кут. Флешбеки з Шахтаря, коли бразилець на початку кар'єри в УПЛ любив так підключатися до атак.

Фернандеш не поспішав ховатися від світла софітів. Його удар м'ячем по де Йонгу (Френкі лежав на газоні) спровокував бійку. За підсумками махачу Бруну та Кессьє отримали попередження.

Манчестер Юнайтед у другому таймі загалом заграв гостріше. Постійні закидання на хід Рашфорду та Антоні створювали труднощі захисникам Барселони. Каталонці також не цуралися дальніх передач, тому гра знову мала великий відсоток хаосу. Де Хеа витягнув з-під поперечини м'яч після удару Кунде.

"Дияволи" краще атакували і заслужено забили. Шоу втримав м'яч п'ятою в полі, Фернандеш корпусом відтіснив Рафінью і віддав під удар. Постріли Гарначо та Фреда заблокували, а от Антоні пробив невідпорно.

З появою Гарначо в Юнайтед запрацювали обидва фланги (до його появи 100% ударів МЮ прилетіли з правого краю). Здається, Тен Хаг знайшов оптимальне поєднання в атаці. Антоні та Гарначо прасують фланги, Бруну роздає магічні паси з центру, а Рашфорд тримає на собі всю оборону суперника.

Барселона спромоглася на фінальний укол. Вже у компенсований час Ферран вивів на удар Лєвандовскі. Поляк переграв Де Хеа, але на лінії воріт м'яч зупинив Варан. Манчестер Юнайтед переміг і вийшов у 1/8 фіналу Ліги Європи. Для Барселони єврокубки завершилися.