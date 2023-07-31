"Перша година гри була хорошою. Ми грали як команда, було багато динаміки, хороший пресинг, на це було дуже приємно дивитися. Це те, що я хотів сказати команді в перерві, але в кінці тайму ми раптом дозволили супернику забити два м’ячі.

Новачок Манчестер Юнайтед насварив Магуайра за черговий привоз – відео епізоду

Мене це засмутило, але останні пів години були вкрай невдалими. У нас взагалі нічого не виходило ні з пресингом, ні з побудовою атак. На полі просто було 11 гравців, які грали кожен сам за себе. Ми маємо відповідально ставитися до контролю м’яча. На такі помилки, яких ми сьогодні припускалися, не можна закривати очі, навіть якщо це товариський матч. Але думаю, що тур у США загалом був корисним для команди.

Заміна Омарі Форсона на 37-й хвилині була зроблена з виховною метою. Якби на матчі був VAR – його б могли вилучити. Він провів хорошу гру, але повівся на провокацію. Найкращий спобіг реагувати на таке – це перемагати суперника, забиваючи голи, а не влаштовувати самосуд. Це має стати для нього уроком", – наводить слова Тен Хага офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед поступився Борусії Дортмунд в результативному матчі – не допоміг дубль провального хавбека