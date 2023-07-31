Дортмундська Борусія перестріляла Манчестер Юнайтед у товариській зустрічі. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Борусія Д – Манчестер Юнайтед – 3:2

Голи: Мален, 43, 44, Мукоко, 71 – Далот, 24, Антоні, 52

Манчестер Юнайтед повів у рахунку на 24 хвилині – Далот класним ударом з-за меж штрафного не залишив шансів Кобелю (ван де Беек скинув під удар). Дортмунд перед перервою перевернув гру – Мален спочатку ударом боковими ножицями зрівняв рахунок, а через хвилину оформив дубль.

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Манкуніанці на старті другої половини вирівняв становище – ван де Беек залишив під удар Антоні (нідерландець оформив дубль з асистів), а бразилець не схибив. Але перемога була за Борусією – Ройс викотив у центр штрафного на Мукоко, який поставив крапку в зустрічі.

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