Новачок Манчестер Юнайтед насварив Магуайра за черговий привоз – відео епізоду
13:10 - Читать на русском
Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана не збирається терпіти провали Харрі Магуайра.
Манчестер Юнайтед поступився дортмундській Борусії, але епізод, який трапився на старті другого тайму, заслуговує особливої уваги.
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Магуайр віддав незручний пас партнеру, через що на ворота МЮ розвернулась атака, яка дивом не завершилась голом. Сам Харрі до того ж повільно повертався назад, через що отримав "на горіхи" від Онана, який облаяв захисника.
Нагадаємо, що Магуайра позбавили капітанської пов'язки в Манчестер Юнайтед та підштовхують до відходу з клубу.
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