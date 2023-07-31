Манчестер Юнайтед поступився дортмундській Борусії, але епізод, який трапився на старті другого тайму, заслуговує особливої уваги.

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Магуайр віддав незручний пас партнеру, через що на ворота МЮ розвернулась атака, яка дивом не завершилась голом. Сам Харрі до того ж повільно повертався назад, через що отримав "на горіхи" від Онана, який облаяв захисника.

Нагадаємо, що Магуайра позбавили капітанської пов'язки в Манчестер Юнайтед та підштовхують до відходу з клубу.

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