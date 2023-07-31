"Первый час игры был хорошим. Мы играли как команда, было много динамики, хороший прессинг, на это было очень приятно смотреть. Это то, что я хотел сказать команде в перерыве, но в конце тайма мы вдруг позволили сопернику забить два мяча.

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Меня это расстроило, но последние полчаса были крайне неудачными. У нас вообще ничего не получалось ни с прессингом, ни с построением атак. На поле просто было 11 игроков, которые играли каждый сам за себя. Мы должны ответственно относиться к контролю мяча. На такие ошибки, которые мы сегодня допускали, нельзя закрывать глаза, даже если это товарищеский матч. Но думаю, что тур в США в целом был полезным для команды.

Замена Омари Форсона на 37-й минуте была сделана с воспитательной целью. Если бы на матче был VAR – его бы могли удалить. Он провел хорошую игру, но повелся на провокацию. Лучший способ реагировать на такое – это побеждать соперника, забивая голы, а не устраивать самосуд. Это должно стать для него уроком", – приводит слова Тен Хага офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

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