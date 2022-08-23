"Ми можемо говорити про тактику, але справа у ставленні. Між гравцями був зв'язок, був бойовий дух. У такі моменти ви бачите, чого вони можуть досягти. Я сказав футболістам, що вони мають діяти, а не багато говорити. Я сказав: "Переконайтеся, що ви дієте як команда, боріться і будьте хоробрими".

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Іноді нападники думають, що не можуть витрачати енергію марно, тому що повинні берегти її для атак. Але зараз я вимагаю налагодження зв'язків. Це лише початок. Ми можемо грати набагато небезпечніше. Радий, що Рашфорд та Санчо забили голи. Фернандеш взяв на себе відповідальність, капітанська пов'язка його надихнула. Він продемонстрував лідерські якості, як і Варан. Вони вплинули на гру. І нам потрібно більше лідерів, вони потрібні для того, щоби перемагати.

Я задоволений нашою грою, але треба так грати у кожному матчі. Не лише проти Ліверпуля. Кожна гра в АПЛ важка, і потрібно виявляти свої якості завжди", – цитує Тен Хага ВВС.

Манчестер Юнайтед вперше переміг у сезоні, впевнено перегравши Ліверпуль – мерсисайдці опустились на 16 позицію