"Мы можем говорить о тактике, но дело в отношении. Между игроками была связь, был боевой дух. В такие моменты вы видите, чего они могут достичь. Я сказал футболистам, что они должны действовать, а не много говорить. Я сказал: "Убедитесь, что вы действуете как команда, сражайтесь и будьте храбрыми".

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 2:1 – видео голов и обзор матча

Иногда нападающие полагают, что не могут тратить энергию бесполезно, потому что должны беречь ее для атак. Но сейчас я требую налаживания связей. Это только начало. Мы можем играть гораздо опаснее. Рад, что Рашфорд и Санчо забили голы. Фернандеш взял на себя ответственность, капитанская повязка его вдохновила. Он продемонстрировал лидерские качества, как и Варан. Они повлияли на игру. И нам нужно больше лидеров, они нужны для того, чтобы побеждать.

Я доволен нашей игрой, но нужно так играть в каждом матче. Не только против Ливерпуля. Каждая игра в АПЛ трудна, и нужно проявлять свои качества всегда", – цитирует Тен Хага ВВС.

Манчестер Юнайтед впервые победил в сезоне, уверенно обыграв Ливерпуль – мерсисайдцы опустились на 16 позицию