Манчестер Юнайтед і Ліверпуль жахливо розпочали сезон. Мерсисайдці розділили очки з Фулхемом і Крістал Пелас на "Енфілді", а "дияволи" програли Брайтону і Брентфорду із сумарним рахунком 1:6 – причому єдиний гол манкуніанців забили брайтонці у власні ворота. Юрген Клопп же переймався не стільки через результати, скільки через кадрові проблеми. На "Олд Траффорд" не могли зіграти аж 11 футболістів, серед яких були Нуньєс, Алькантара, Жота, Матіп і Конате.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Стартовий склад гостей дав зрозуміти, що легко Ліверпулю не буде. У парі з Ван Дейком грав Гомес, а в центрі разом з Хендерсоном з'явились Елліот та Мілнер. Ерік Тен Хаг, своєю чергою, вирішив залишити у запасі Роналду, Магуайра і Фреда – натомість, в основі вийшов Еланга.

В перші ж 15 хвилин "дияволи" просто знесли Ліверпуль. Вже на 4-й хвилині Рашфорд міг вивалитись на побачення з Аліссоном, однак в останню мить його зупинив Ван Дейк. На 10-й хвилині мерсисайдців врятувала стійка – це Еланга пробив у неї після шикарного розрізного пасу Мактоміная й скидки від Фернандеша.

З третьої спроби манкуніанці не пробачили суперника: Маласія на 16-й хвилині пройшов лівим напівфлангом у штрафний і викотив пас на 11 метрів, де Санчо легко прибрав Мілнера й вистрілив у дальній кут – 1:0!

У Ліверпуля за цей період взагалі нічого не було. Підопічні Юргена Клоппа навіть у карний майданчик практично не заходили, а от МЮ цілком міг і другий гол забити. Вже на 20-й хвилині Рашфорд відгукнувся на закидання з глибини, увірвався в штрафний і завдав удар, однак Гомес у підкаті встиг врятувати гостей. Ще за п'ять хвилин Еріксен пробив зі стандарту в дальню дев'ятку – Аліссон парирував.

В другій половині тайму Ліверпуль дещо підвищив оберти, почавши розкатувати затяжні перепасовки на чужій половині. Пресинг "червоних дияволів" робив цей тиск не дуже ефективним – довгий час в активі мерсисайдців був тільки неточний постріл Хендерсона з лету метрів з 13-ти і заблокований удар Елліота з меж воротарського.

Удар Салаха з тієї ж відстані на 41-й хвилині заблокувлаи, а от на 42-й вболівальники господарів схопились за голови – після подачі з кутового Мілнер переправив м'яч на дальню стійку, а Бруну Фернандеш зрізав сферу у власні ворота. На щастя, португалець влучив у Мартінеса. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги МЮ.

У роздягальні Ерік Тен Хаг провів заміну, випустивши Марсьяля замість Еланги. Юрген Клопп обійшовся без перестановок, але його футболісти зі свистком про поновлення гри пішли уперед. Моментів це не принесло, однак захисникам "червоних дияволів" знову довелося блокувати удари Елліота й Мілнера з околиць карного майданчика.

Покарання за слабку гру прилетіло на 53-й хвилині: Марсьяль виграв підбирання в центрі поля, випередивши на мить самого ван Дейка, після чого виконав передачу на хід Рашфорду – Маркус же вилетів віч-на-віч з Аліссоном. 2:0. Це вже була серйозна заявка на перемогу.

Ліверпуль огризнувся проривом Мілнера крізь Маласію й прострілом на лінію воротарського, однак Діас не зміг його замкнули. МЮ у відповідь міг закрити гру ще до 60-ї хвилини: Марсьяль спиною до воріт класно обробив м'яч перед штрафним і скинув сферу на Рашфорда, а той вистрілив у дальній кут – Аліссон врятував Ліверпуль від розгрому! Крім того, момент мав і Бруну Фернандеш, який пробив у площину після подачі від Мартінеса , але удар виявився слабеньким.

В середині другого тайму Юрген Клопп випустив Фабінью замість Хендерсона, а пізніше Карвалью замінив Мілнера. Ерік Тен Хаг парирував, кинувши у бій Фреда замість Санчо. Обидва ходи спрацювали неоднозначно. Ліверпуль дійсно додав, але нормальних моментів не створював – МЮ ж хоч і не помилявся біля власних воріт, але дозволив зробити гру занадто відкритою. З іншого боку, "червоні дияволи" могли дозволити собі футбол від контратак.

На 76-й хвилині господарі навіть мали шанс забити третій гол внаслідок ефектного слалому Рашфорда. Той пройшов Фабінью й Гомеса й пробив повз Аліссона – втім, м'яч розминувся з поперечкою. Ліверпуль відповів на 81-й навісом Робертсона на лінію воротарського під удар Фірміно. Боббі вистрілив у протихід, однак Де Хеа врятував МЮ.

Щоправда, вже за хвилину йому довелося виймати м'яч із сітки – Карвалью замкнув подачу Елліота, Давід парирував, а Салах зіграв на добиванні. 2:1!

Інтрига ожила, однак Ліверпуль цим не скористався. В наступні 10 хвилин команда не створила навіть чогось схожого на фінальний штурм, а у компенсований час Марсьяль ще й віч-на-віч з Аліссоном вилетів (голкіпер виручив мерсисайдців). Зрештою, фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу Манчестер Юнайтед.

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