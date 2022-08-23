Після двох поразок на старті сезону важко було очікувати, що Манчестер Юнайтед вперше візьме очки під керівництвом Еріка Тен Хага в матчі проти Ліверпуля. Однак це сталося. Мерсисайдці у новому сезоні досі не здобули жодної перемоги.

Манчестер Юнайтед вперше переміг у сезоні, впевнено перегравши Ліверпуль – мерсисайдці опустились на 16 позицію

Зі старту звітного матчу господарі Олд Траффорд заволоділи ініціативою, а на 16 хвилині відкрили рахунок. Захист Ліверпуля створив максимально комфортні умови Джейдону Санчо. Подвоїти рахунок МЮ вдалося на старті другого тайму. Мохамед Салах повернув інтригу в гру, але на більше Ліверпуль не спромігся.